Десятки пакетов с кокаином выброшены волнами на румынское побережье Черного моря

Предполагают, что это часть одной из ранее найденных партий

Фото: Pixabay

Десятки пакетов с кокаином выброшены волнами на румынское побережье Черного моря //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8bb/cf3/5ca8bbcf352cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8bb/cf3/5ca8bbcf352cf.jpg 2019-04-06T17:58:00+03:00 Евросоюз Предполагают, что это часть одной из ранее найденных партий

На румынское побережье Черного моря выброшены волнами десятки пакетов с кокаином. Как сообщает в субботу агентство Mediafax со ссылкой на источники в следственных органах, речь идет более, чем о сотне килограммов наркотика.

Местные жители стали находить эти пакеты на пляжах еще с пятницы, пятого апреля. Каждый пакет содержит до килограмма кокаина.

Полицейские Констанцы призвали людей не вскрывать эти пакеты, а сообщить в полицию или позвонить по номеру чрезвычайной помощи 112.

"Внимание! Опасное содержимое! Предупреждаем граждан в зоне румынского побережья, что не следует вскрывать пакеты, которые они находят на пляже, а нужно сообщить (о находке) ближайшему полицейскому или позвонить по номеру 112. Эти пакеты могут содержать наркотики высокой концентрации (более 90%), которые подвергают жизнь опасности", — указывалось в распространенном сообщении.

Полиция сообщила, что сейчас на черноморском побережье Румынии проходит масштабная операция по борьбе с наркоторговлей, в которой участвуют более 300 полицейских, пограничников и жандармов, около 60 машин, 14 плавсредств и 2 вертолета.

Предполагают, что пакеты с кокаином могут происходить из той же партии, часть которой была найдена в конце марта в брошенной моторной лодке у дикого пляжа между городами Сфынту-Георге и Сулина в дельте Дуная. Тогда румынские полицейские обнаружили более 800 килограммов наркотиков, предположительно героина, в двойном дне опрокинутой лодки, стоимость которых на черном рынке составляет 300 млн евро.

"Румыния находится на пересечении четырех маршрутов перевозки наркотиков, — сказал глава бухарестского Международного центра по борьбе с наркотиками и за права человека Джиджель Лазэр. — Находка вызывает тревогу, потому что Румыния уже давно не просто транзитная страна, а стала страной-потребителем".

Напомним, ранее румынские пограничники задержали международных наркокурьеров, которые въехали с территории Украины.

Кроме этого, в Киеве Нацполиция разоблачила участников международной наркоорганизации и изъяла полтонны героина. При этом общий вес изъятой партии наркотиков составил 600 кг, а ее стоимость на "черном" рынке составляет более 50 миллионов долларов.

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