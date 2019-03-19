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Десятки тысяч человек вышли на протест против Макрона в Париже

Сегодня, 18:47

Профсоюзы созвали учителей, студентов и пенсионеров на манифестацию против социальной политики власти

Фото: AFP
Десятки тысяч человек вышли на протест против Макрона в Париже //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/119/17a/5c911917a33ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/119/17a/5c911917a33ab.jpg Евросоюз Профсоюзы созвали учителей, студентов и пенсионеров на манифестацию против социальной политики власти

Несколько французских профсоюзов провели 19 марта крупную манифестацию в Париже против социальной политики правительства Эммануэля Макрона и объявили общенациональную забастовку.

Как сообщает France Info, на демонстрацию по призыву "Всеобщей конфедерации труда" и "Рабочей силы" на бульваре Сен-Мишель собрались порядка 50 тыс. человек – преимущественно учителя, воспитатели, студенты, пенсионеры.

Участники протестов потребовали у власти перемен в социальной сфере: повысить заработную плату на 20%, увеличить ее покупательную способность и улучшить работу системы здравоохранения. При себе у них были плакаты с надписями "За права трудящихся", "Защитим образование", "Нет — социальному неравенству".

Демонстрации проходили и в других городах: в Руане собрались около 2 тыс. человек, в Валансе — более 2 тыс. человек, в Гавре — порядка 3 тыс. человек, а в Нанте манифестация собрала свыше 6 тыс. человек.

Напомним, что 18-ая неделя протестов движения "желтых жилетов" собрала 32 тыс. человек. Демонстрация перетекла в массовые погромы, которые сопровождали мародерством и столкновениями с полицией.

Кроме того, как мы писали, президент Франции Эммануэль Макрон назвал участников беспорядков "теми, кто хочет уничтожить республику".

Вдобавок к этому правительство страны запретило проводить демонстрации в самых пострадавших районах Парижа, Бордо и Тулузы.

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Тег Франция, Париж, забастовка, протест, митинг, демонстрация

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ТАСС

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