Десятки тысяч человек вышли на протест против Макрона в Париже
Профсоюзы созвали учителей, студентов и пенсионеров на манифестацию против социальной политики власти
Несколько французских профсоюзов провели 19 марта крупную манифестацию в Париже против социальной политики правительства Эммануэля Макрона и объявили общенациональную забастовку.
Как сообщает France Info, на демонстрацию по призыву "Всеобщей конфедерации труда" и "Рабочей силы" на бульваре Сен-Мишель собрались порядка 50 тыс. человек – преимущественно учителя, воспитатели, студенты, пенсионеры.
Участники протестов потребовали у власти перемен в социальной сфере: повысить заработную плату на 20%, увеличить ее покупательную способность и улучшить работу системы здравоохранения. При себе у них были плакаты с надписями "За права трудящихся", "Защитим образование", "Нет — социальному неравенству".
Демонстрации проходили и в других городах: в Руане собрались около 2 тыс. человек, в Валансе — более 2 тыс. человек, в Гавре — порядка 3 тыс. человек, а в Нанте манифестация собрала свыше 6 тыс. человек.
Напомним, что 18-ая неделя протестов движения "желтых жилетов" собрала 32 тыс. человек. Демонстрация перетекла в массовые погромы, которые сопровождали мародерством и столкновениями с полицией.
Кроме того, как мы писали, президент Франции Эммануэль Макрон назвал участников беспорядков "теми, кто хочет уничтожить республику".
Вдобавок к этому правительство страны запретило проводить демонстрации в самых пострадавших районах Парижа, Бордо и Тулузы.
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