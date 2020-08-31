Дети спали на полу: тысячи французов ночевали в поездах (фото)

Из-за аварии на железной дороге тысячи человек провели ночь в железнодорожных составах

Во Франции, где этой весной сошел с рельсов скоростной поезд, произошла новая железнодорожная авария, из-за которой тысячи пассажиров скоростных поездов провели ночь в вагонах.

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Как сообщает радиостанция France-Info, из-за перебоев с подачей электроэнергии в ночь на 31 августа они оказались заблокированы внутри составов.

Всего из-за сбоя ночевать в вагонах пришлось пассажирам четырех высокоскоростных поездов на юго-западе страны – авария затронула около 2,5 тысяч человек.

В национальном операторе железнодорожных перевозок Франции SNCF случившееся объяснили "серией инцидентов с подачей электроэнергии" и заверили, что обеспечили пассажиров всем необходимым: масками, одеялами, бутилированной водой и завтраками.

Однако пассажиры описывают сложившуюся картину совершенно иначе.

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"Мы не знали, от чего мы умрем раньше – от голода, жажды, коронавируса или отсутствия гигиены", – цитируют журналисты одного из переживших ночь в поезде.

Компания уже пообещала компенсировать пассажирам размер стоимости их билетов в тройном размере.

Как утверждается, электричества не будет до следующего дня, в связи с чем решается вопрос о возвращении людей в исходный пункт или транспортировке их в Париж

Начато внутреннее расследование для установления причин произошедшего. Предполагаемой причиной аварии является повторяющийся сбой, который привел к обрыву контактной линии – поломка токоприемников поездов или дефект на контактной линии.

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Напомним, что ранее в этом году в Лионе загорелся железнодорожный вокзал.

А в марте в Китае сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате катастрофы один человек погиб и еще около 20 человек пострадали.

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