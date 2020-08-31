Дети спали на полу: тысячи французов ночевали в поездах (фото)

Во Франции, где этой весной сошел с рельсов скоростной поезд, произошла новая железнодорожная авария, из-за которой тысячи пассажиров скоростных поездов провели ночь в вагонах.
Как сообщает радиостанция France-Info, из-за перебоев с подачей электроэнергии в ночь на 31 августа они оказались заблокированы внутри составов.
Всего из-за сбоя ночевать в вагонах пришлось пассажирам четырех высокоскоростных поездов на юго-западе страны – авария затронула около 2,5 тысяч человек.
В национальном операторе железнодорожных перевозок Франции SNCF случившееся объяснили "серией инцидентов с подачей электроэнергии" и заверили, что обеспечили пассажиров всем необходимым: масками, одеялами, бутилированной водой и завтраками.
Однако пассажиры описывают сложившуюся картину совершенно иначе.
"Мы не знали, от чего мы умрем раньше – от голода, жажды, коронавируса или отсутствия гигиены", – цитируют журналисты одного из переживших ночь в поезде.
Компания уже пообещала компенсировать пассажирам размер стоимости их билетов в тройном размере.
Как утверждается, электричества не будет до следующего дня, в связи с чем решается вопрос о возвращении людей в исходный пункт или транспортировке их в Париж
Начато внутреннее расследование для установления причин произошедшего. Предполагаемой причиной аварии является повторяющийся сбой, который привел к обрыву контактной линии – поломка токоприемников поездов или дефект на контактной линии.
Напомним, что ранее в этом году в Лионе загорелся железнодорожный вокзал.
А в марте в Китае сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате катастрофы один человек погиб и еще около 20 человек пострадали.
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