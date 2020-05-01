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Дети, вероятно, не являются переносчиками коронавируса – эксперт

1 мая, 03:49

Елена Кузьмич

Дети младше 10 лет могут обнимать своих дедушек и бабушек

Дети, вероятно, не являются переносчиками коронавируса нового типа. Об этом заявила консультант по всемирному здравоохранению правительственной медицинской службы Public Health England Эбере Окереке, – пишет The Daily Telegraph.

"Не похоже, что дети являются переносчиками вируса. Дети, особенно маленького возраста, менее всего затронуты этой проблемой. У них меньше вероятность получить серьезную инфекцию и, с точки зрения контроля за общественным здоровьем, меньше вероятность быть переносчиками", — считает эксперт.

Ранее швейцарские власти заявили, что дети младше 10 лет могут обнимать своих дедушек и бабушек, так как они не представляют угрозы для пожилых родственников.

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А вот в Германии считают, что хотя симптомы коронавирусной инфекции у детей не столь выражены, как у взрослых, концентрация вируса в их организме столь же велика, как и у взрослых.

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Вся эта информация должна быть приняты в расчет при принятии властями разных стран решений о том, возобновлять или нет школьные занятия, прерванные на время карантина.

Например, в Швейцарии планируется открыть школы 11 мая, однако британское правительство пока не называло даже примерной даты, когда школьники смогут вернуться за парты.

Заметим, что с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тысяч умерли.

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дети заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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