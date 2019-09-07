Deutsche Bank закрывал глаза на отмывание денег российскими олигархами – СМИ

В 2017 году Deutsche Bank был вынужден выплатить властям США и Великобритании около $630 млн за помощь российским клиентам в отмывании денег

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Крупнейший немецкий Deutsche Bank принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять сделки российских олигархов.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на Reuters.

Так, американские конгрессмены установили, что сотрудники немецкого банка в США и других странах неоднократно сообщали топ-менеджерам о своих подозрениях, касающихся сделок, связанных с российскими состоятельными клиентами. Но менеджеры игнорировали опасения сотрудников.

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Пока расследование находится еще на начальной стадии и в Конгрессе отказались комментировать его первые итоги. В самом Deutsche Bank также воздержались от комментариев.

Ранее крупные банки передали комитетам Конгресса Соединенных Штатов Америки тысячи страниц документов, касающихся россиян, которые могли вести дела с 45-м президентом США Дональдом Трампом, его семьей или компаниями.

Напомним, что в 2017 году Deutsche Bank был вынужден выплатить властям США и Великобритании около $630 млн за помощь богатым российским клиентам в отмывании денег. Нынешнее расследование Конгресса связано с подозрениями в том, что немецкий банк помогал Дональду Трампу скрывать доходы от налогов.

В 2019 году два комитета Палаты представителей США, контролируемые демократами, запросили у банков информацию о финансах 45-го президента США Дональда Трампа. Руководитель комитета по разведке Адам Шифф сообщил, что его интересует, пытались ли иностранные государства, включая Россию, повлиять на Трампа, его семью или окружение.

По данным СМИ, компания президента США Дональда Трампа хотела передать президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower, который планировалось построить в Москве.

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