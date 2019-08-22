Дева Мария развалила коалицию: что нужно знать о политическом кризисе в Италии

Друг Путина вышел из Кабмина, надеясь на досрочные выборы и победу с Берлускони

Рим. Сальвини (слева) целует распятие, пока Конте (справа) отчитывает его за развал коалиции / Фото: AFP

Неплохие рейтинги одного из участников правительственной коалиции привели к развалу Кабинета министров Италии, просуществовавшего с июня 2018 года. Во вторник премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил об отставке. Это решение стало неизбежным после выхода из правительства правопопулистской партии "Северная Лига за независимость Падании" во главе с вице-премьером правительства Маттео Сальвини, считающимся одним из итальянских друзей Владимира Путина. Он сделал это со словами, что в ЕС Италия является несвободной.

"Я не хочу, чтобы Италия была рабом, я не хочу цепей, — так в парламенте объяснил свой выход Сальвини. — Я устал от того, что каждое решение зависит от подписи европейских чиновников. Я прошу защиты Девы Марии для Италии, а я скромный свидетель".

Местные политологи указывают, что Сальвини далеко не смеренный послушник, а его действия имеют конкретную цель — самому возглавить Кабмин. Соцопросы показывают, что в результате досрочных выборов "Лига" с союзниками — партией "Итальянские братья" и "Вперед, Италия!" экс-премьера Сильвио Берлускони может рассчитывать на 34—36%. На выборах год назад "Лига" получила 17%, а победителем оказалось левопопулистское "Движение Пять звезд" (32%).

Однако, как предполагают политологи, вместо внеочередных выборов "Пять звезд" при содействии президента Серджио Матареллы может попытаться сформировать правительство с Демократической партией, правившей в прошлый избирательный цикл, а на последних выборах занявшей второе место (23%). Вчера лидер демократов Никола Дзингаретти провел первые консультации с Матареллой. Сформировать новую коалицию нужно до вечера четверга.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже писали, из-за своей откровенно пророссийской позиции Сальвини прозвали "другом Путина". В частности, он называл "фальшивой" Революцию достоинства в Украине и заявлял о "законности" аннексии Крыма Россией.

О том как жители Неаполя пытались взять штурмом мэрию города, когда в ней проводил встречу Сальвини, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама