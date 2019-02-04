Девочка-тинейджер стала чемпионкой по скайдайвингу в аэротрубе

Трюки Келли Уиттенбург признали лучшими в женском зачете на соревнованиях в Испании

Девочка-тинейджер стала чемпионкой по скайдайвингу в аэротрубе 2019-02-04T15:39:00+02:00 Евросоюз Трюки Келли Уиттенбург признали лучшими в женском зачете на соревнованиях в Испании

14-летняя американка Келли Уиттенбург стала лучшей в мире по скайдайвингу в аэродинамической трубе: ее искусные трюки покорили судей, которые отдали ей первенство на прошедших в испанской Жироне соревнованиях.

Поражали своими умениями и спортсмены, выступавшие в парах – лучшими на турнире стали испанцы Сесар Рико и Дани Гаего.

А вот среди команд победила бельгийская "Фантастическая четверка".

"Мы приехали соревноваться с лучшими командами. Ребята были очень сконцентрированы и это было видно во время выступления. Это лучший полет, который нам никогда удавался. Все благодаря соревнованиям и высокому уровню конкурентов, поэтому мы очень рады результату", – говорит победитель в групповом турнире Денис Прат.

В свою очередь, Келли Уитенбург называет умение летать "мечтой каждого ребенка" и считает крутой возможность почувствовать ветер, подниматься вверх и спускаться вниз.

Напомним, в прошлом году 57 парашютисток установили на аэродроме "Коротич" под Харьковом мировой рекорд – они в свободном полете собрали большую фигуру и дважды ее перестроили.

Мы также писали, что в 2016 году на на соревнованиях Wind Games в Испании победил россиянин Леонид Волков.

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