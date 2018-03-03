Девушка поборола анорексию после того, как в 15 лет у нее отказали почки и "село" сердце

Сегодня, 06:25

Исключив для начала сахар, девушка решила, что этого не достаточно, и практически перестала принимать пищу совсем


Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

21-летняя Анника Хоф из немецкого города Майнц — спортивная девушка с подтянутым и красивым телом. Но она далеко не всегда была такой. Еще в 14 лет, решив заняться фитнесом, она решила, что будет много тренироваться, но мало есть. Так, она начала часто бегать: в школу, из школы, вечерами и на выходных. Сидя на занятиях в школе, она постоянно напрягала пресс и ноги, тренируя тем самым мышцы. При этом девушка практически не ела. Исключив для начала сахар, она решила, что этого не достаточно, и практически перестала принимать пищу совсем.

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Родители вскоре заметили, что дочь стремительно худеет, но никак не могли на нее повлиять: Анника считала, что еще недостаточно похудела и отказывалась есть. Все дошло до того, что в 15 лет у нее начались проблемы с почками и сильные боли в сердце: испуганная семья насильно поместила ее в больницу, где девушка не только находилась под присмотром медиков, но и регулярно посещала сеансы психотерапии. Однако и там Анника умудрялась не есть.

"В первое время я пережевывала пищу, которую приносили мне медсестры и выплевывала ее в салфетки, — вспоминает она. — Но работники больницы быстро меня раскусили и перестали давать мне салфетки. Тогда я проявила чудеса сообразительности: прятала пережеванную еду в карманы и рукава одежды. А еще пила по четыре литра воды в день, чтобы медики фиксировали мою прибавку в весе".

Правда, когда здоровье девушки совсем ухудшилось — Анника весила всего 39 килограммов — она стала задумываться, правильно ли она себя ведет.

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"Я вдруг подумала, что скоро мне нужно будет заканчивать школу и искать работу, и вряд ли кто-то из моих потенциальных начальников, узнав о моих проблемах со здоровьем, захочет принять меня", — рассказывает она.

Она записалась на медицинские спортивные курсы и под присмотром врачей начала заниматься в тренажерном зале. Они же составили ей полноценный рацион, благодаря которому состояние девушки постепенно начало улучшаться.

"Я помню ощущение, когда я стояла на улице и меня шатало ветром, — с содроганием вспоминает Анника. — Это было ужасно. Как только я "вылечила" себе голову, то экстремальная худоба перестала казаться мне привлекательной. Наоборот, я стала замечать в зеркале округлившиеся мышцы и поняла: красиво это".

Родители Анники, наконец, смогли выдохнуть: их дочь перестала истязать себя тренировками и начала нормально есть. У Анники появился парень, который, как она говорит, тоже ее сильно поддерживает. В первую очередь тем, что каждый день говорит ей, как сильно он ее любит.

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Источник:

REP

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