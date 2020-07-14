Диалог и партнерство: Польша удивила заявлением об отношениях с Россией

Несмотря на то что в принятой в этом году стратегии нацбезопасности Польши Россия указана главной угрозой стране, Варшава хочет наладить с Москвой партнерские отношения и рассчитывает на диалог.

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Об этом, как сообщает ТАСС, на пресс-конференции 14 июля заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Мы хотим улучшения отношений с Россией, хотим переговоров, рассчитываем на ведение диалога, восстановление отношений во многих измерениях. Нам бы хотелось иметь партнерские отношения с Россией", — сказал глава польского МИД.

При этом он отметил, что его страна "не оценивает положительно попытки интерпретировать историю" и агрессивную политику РФ. Однако Чапутович назвал прагматичные отношения с Россией важным пунктом программы председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году.

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"Мне хотелось бы видеть возможность улучшения отношений с Россией в долгосрочной перспективе", — добавил министр.

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Напомним, что ранее Яцек Чапутович высказывался о РФ и ее политике более резко. В частности, он выступал против нарушений Россией международного права относительно Украины и других стран и заявлял, что Варшава будет лоббировать продление санкций Евросоюза против РФ.

А вот польский премьер-министр Матеуш Моравецкий допустил нормализацию между Москвой и ЕС, но только после того, как Кремль вернет Украине контроль над аннексированным Крымским полуостровом и прекратит поддержку боевиков на Донбассе.

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