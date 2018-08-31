Дипломатический скандал исчерпан: Турция и Нидерланды договорились

Анкара и Гаага договрились о нормализации отношений после мартовского обострения

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его нидерландский коллега Стеф Блок договорились как можно скорее назначить послов в Гаагу и Анкару. Об этом сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

"Встретился с нидерландским коллегой Стефом Блоком в Вене. В соответствии с решением о нормализации наших отношений мы договорились как можно скорее назначить послов", – написал он.

Точная дата назначения послов не уточняется. Чавушоглу также отметил, что Блок посетит с официальным визитом Турцию в начале октября.

Напомним, международный скандал начался с того, что 11 марта Нидерланды запретили чартерный рейс главы МИД Турции, который намеревался провести агитационную встречу с турками, живущими в Роттердаме, накануне конституционного референдума.

Речь идет о референдуме, который должен состояться 16 апреля, относительно предлагаемых изменений в Конституцию Турции о резком расширении полномочий президента. Анкара призывает принять в нем участие и проголосовать "за" и граждан Турции, живущих в других странах.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Нидерланды "заплатят" за выдворение министра и за то, что не пустили главу МИД для проведения запланированных митингов.