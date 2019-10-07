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Дипломатический скандал в Британии: жена работника посольства США убила юношу и сбежала

7 октября, 14:56

Сбив насмерть 19-летнего Гарри Данна, Энн Сакулас улетела из Британии на родину

Фото: REUTERS/Simon Dawson

Фото: REUTERS/Simon Dawson

Британские правоохранители требуют снять дипломатическую неприкосновенность с супруги американского дипломата, которую обвинили в гибели английского юноши.

Инцидент произошел 27 августа, когда 42-летняя Энн Сакулас, находясь за рулем автомобиля, сбила 19-летнего Гарри Данна, который ехал на мотоцикле. Об этом сообщает The Guardian.

ДТП произошло в Нортгемптоншире, неподалеку от военной базы США, когда, как утверждают следователи, женщина ехала по встречной полосе.

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После случившегося Сакулас покинула Великобританию, что возмутило жителей Соединенного Королевства и, в особенности, родных погибшего парня. В скором времени они обсудят трагедию с главой британского МИД Домиником Раабом.

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Полиция уже обратилась в посольство США с просьбой лишить предполагаемую виновницу ДТП дипломатического статуса. В ответ на это в американской дипмиссии выразили сочувствие семье погибшего, отметив, что случаи снятия иммунитета редки.

Напомним, в апреле в Британии случилось ДТП с участием машины украинского посла – 40-летний мужчина на автомобиле протаранил несколько машин, которые были припаркованы у дипмиссии Украины, в том числе и авто Наталии Галибаренко. Виновник был задержан полицией.

"Сегодня" также сообщали о ДТП под Тернополем, в результате которого погиб 11-летний сын члена украинского дипломатического корпуса в Турции.

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ДТП Великобритания дипломат неприкосновенность посольство США

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