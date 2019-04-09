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Дипломатический скандал в Европе: Словения отозвала посла из Хорватии

Сегодня, 16:41

Любляна обвинила Загреб в прослушивании во время международного арбитража 10 лет назад

Марьян Шарец. Фото: REUTERS/Srdjan Zivulovic
Марьян Шарец. Фото: REUTERS/Srdjan Zivulovic.
Дипломатический скандал в Европе: Словения отозвала посла из Хорватии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ca0/03a/5caca003ae620.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ca0/03a/5caca003ae620.jpg Евросоюз Любляна обвинила Загреб в прослушивании во время международного арбитража 10 лет назад

Словенские власти решили отозвать посла своего государства в Хорватии на фоне скандала вокруг деятельности хорватских спецслужб в Словении, пишет Euractiv.

9 апреля в столице Словении состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности во главе с премьер-министром Марьяном Шарецом, который поднял тему предполагаемой операции хорватской разведывательной службы SOA в его стране.

Кроме того, в этот же день посла Хорватии вызвали в министерство иностранных дел в Любляне.

Скандал разгорелся вокруг репортажа в хорватской газете Večernji list четырехлетней давности. В 2015 году издание сообщило о компромате на Словению касательно международного арбитража с Хорватией о сухопутной и морской границе в северной части Адриатического моря.

Якобы в 2009 году словенский представитель Симона Дреник давала одному из судей документы после окончания срока подачи доказательств.

Анализируя вопрос, кто их прослушивал, словенский телеканал POP TV пришел ;к выводу, что это были сотрудники SOA.

В Загребе на назревающий дипломатический скандал пока что никак официально не отреагировали.

Напомним, ранее член словенского парламента подал в отставку из-за своего социального эксперимента, который заключался в краже сендвича.

Кроме того, прошлой осенью местный министр без портфеля Марко Банделли был вынужден подать в отставку на фоне обвинений его в нарушении этического кодекса госслужащего – он неоднократно использовал автомобильные спецсигналы для быстрого проезда через пробки в нерабочее время.

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Тег Словения, Хорватия, прослушка, скандал, посол, шпионаж

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