Disney пожертвует пять миллионов долларов для восстановления Нотр-Дама

В Disney назвали собор Парижской Богоматери маяком надежды и красоты

Собор Парижской Богоматери. Фото: AFP

Американский медиа-конгломерат The Walt Disney Company объявил, что направит пять миллионов долларов на восстановление пострадавшего от мощного пожара Собора Парижской Богоматери в столице Франции, пишет The Hill.

"Собор Парижской Богоматери – это маяк надежды и красоты, который на протяжении веков олицетворял сердце Парижа и душу Франции, вызывал благоговение и уважение к искусству и архитектуре и завоевал прочное место в истории человечества", – добавил он.

В 1996 году кинокомпания Disney выпустила мультфильм по мотивам романа Виктора Гюго "Горбун из Нотр-Дама", большая часть повествования которого тесно связана со знаменитым архитектурным памятником Парижа.

Префектура сообщила в среду, что ходе расследования сотрудниками парижского уголовного розыска во вторник были сняты показания с трех десятков человек и еще десять человек были заслушаны в среду. Эти следственные действия будут продолжены, причем в четверг они коснутся "как новых свидетелей, так и уже ранее допрошенных", говорится в сообщении. Перед следователями в эти дни уже предстали рабочие пяти фирм, причастных к прежним работам по реставрации собора и трудившиеся там в понедельник, вечером которого и произошел пожар. Также к следователям были вызваны работники службы безопасности собора Нотр-Дам.

Напомним, ранее госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез сообщил, что предотвратить обрушение собора удалось, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут.

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