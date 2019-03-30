ДНК-мутация подарила женщине реальную "суперсилу"

В 65 лет Джо Камерон поняла, что совершенно не испытывает боли – врачи говорят, что это из-за молчащего болевого гена

ДНК-мутация подарила женщине реальную "суперсилу" 2019-03-30T04:32:00+02:00 Евросоюз В 65 лет Джо Камерон поняла, что совершенно не испытывает боли - врачи говорят, что это из-за молчащего болевого гена

Генетическая мутация – это не всегда плохо, говорят британские медики после обследования женщины, которая совершенно не чувствует боли.

За свою долгую жизнь 71-летняя Джо Камерон падала, обжигалась, рожала и неоднократно попадала на операционный стол. Отличает ее одна особенность – она не чувствует боли и никогда не паникует. О своей уникальности женщина не догадывалась, пока ей не исполнилось 65.

"Когда я была в роддоме, то ждала боли, о которой предупреждали. Но не успела опомниться, как родила. Конечно, чувствовала, что с моим телом что-то происходит, но не было никаких болевых ощущений. Но однажды я обожгла руку и поняла это, лишь услышав запах горелого. Нормальная реакция человека – отдернуть руку, но мои болевые рецепторы молчат", – утверждает женщина.

Одним из первых тревогу забил анестезиолог, который ассистировал на одной из операций Джо. Результаты специальных генетических тестах показали наличие у британка мутации в ДНК, которая заставляет болевой ген молчать.

"7% людей страдают от хронической боли и им очень нужны новые лекарства. Так что, если мы обнаружим механизм мутаций, которые приводят к отсутствию боли, то сможем разработать новые анальгетики. Это – цель наших исследований", – говорит нейробиолог Джон Вуд.

Еще одна цель активных исследований уникальной генетической мутации Джо Камерон – ее необыкновенное спокойствие. На всех тестах на стресс и вероятность депрессии женщина набирает ноль баллов.

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