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ДНК-мутация подарила женщине реальную "суперсилу"

Сегодня, 04:32

В 65 лет Джо Камерон поняла, что совершенно не испытывает боли – врачи говорят, что это из-за молчащего болевого гена

ДНК-мутация подарила женщине реальную "суперсилу" Евросоюз В 65 лет Джо Камерон поняла, что совершенно не испытывает боли - врачи говорят, что это из-за молчащего болевого гена

Генетическая мутация – это не всегда плохо, говорят британские медики после обследования женщины, которая совершенно не чувствует боли.

За свою долгую жизнь 71-летняя Джо Камерон падала, обжигалась, рожала и неоднократно попадала на операционный стол. Отличает ее одна особенность – она не чувствует боли и никогда не паникует. О своей уникальности женщина не догадывалась, пока ей не исполнилось 65.

"Когда я была в роддоме, то ждала боли, о которой предупреждали. Но не успела опомниться, как родила. Конечно, чувствовала, что с моим телом что-то происходит, но не было никаких болевых ощущений. Но однажды я обожгла руку и поняла это, лишь услышав запах горелого. Нормальная реакция человека – отдернуть руку, но мои болевые рецепторы молчат", – утверждает женщина.

Одним из первых тревогу забил анестезиолог, который ассистировал на одной из операций Джо. Результаты специальных генетических тестах показали наличие у британка мутации в ДНК, которая заставляет болевой ген молчать.

"7% людей страдают от хронической боли и им очень нужны новые лекарства. Так что, если мы обнаружим механизм мутаций, которые приводят к отсутствию боли, то сможем разработать новые анальгетики. Это – цель наших исследований", – говорит нейробиолог Джон Вуд.

Еще одна цель активных исследований уникальной генетической мутации Джо Камерон – ее необыкновенное спокойствие. На всех тестах на стресс и вероятность депрессии женщина набирает ноль баллов.

Напомним, ранее мы писали о необычном расстройстве поляка Томаша Надольского – из-за болезни Фабри он в 25 лет выглядит 12-летним ребенком.

Кроме того, мы писали о 13-летнем индийском школьник Лалите Патидаре, который благодаря своему гипертрихозом – избыточному росту волос – стал похож на оборотня.

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Тег Великобритания, ДНК, боль, мутация, синдром

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