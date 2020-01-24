До окончательного Brexit остался один шаг: в Брюсселе подписали важный документ

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом европейские политики сообщили в Twitter.
"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании Все неизбежно изменится, но наша дружба останется", – написал Шарль Мишель.
Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".
Как известно ранее Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
Именно под этим документом поставили подписи свои подписи глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На голосование в Европейском парламенте он будет выставлен 29 января. Если Европарламент утвердит соглашение, 31 января Великобритания официально покинет Евросоюз. Но до 31 декабря 2020 года продлится переходной период, во время которого Лондон и Брюссель будут вести торговые переговоры.
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