До окончательного Brexit остался один шаг: в Брюсселе подписали важный документ

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Фото: twitter.com/vonderleyen

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом европейские политики сообщили в Twitter.

"Сегодня мы с Урсулой фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании Все неизбежно изменится, но наша дружба останется", – написал Шарль Мишель.

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что после подписания документа "открывается возможность его ратификации Европейским парламентом".

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Соглашение о Brexit. Фото: twitter.com/vonderleyen

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Как известно ранее Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Именно под этим документом поставили подписи свои подписи глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На голосование в Европейском парламенте он будет выставлен 29 января. Если Европарламент утвердит соглашение, 31 января Великобритания официально покинет Евросоюз. Но до 31 декабря 2020 года продлится переходной период, во время которого Лондон и Брюссель будут вести торговые переговоры.

Все подробности в спецтеме Brexit

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