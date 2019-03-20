До "жесткого" Brexit осталось 10 дней: что будет, если Великобритания выйдет без соглашения
Глава Палаты общин Великобритании сорвал третье голосование по соглашению с Евросоюзом
До выхода Великобритании из ЕС осталось десять дней, но условия "развода" до сих пор не согласованы. Вчера Совет ЕС принял серию законодательных актов, чтобы подготовиться к непредвиденным обстоятельствам в случае выхода Великобритании без соглашения — наступления так называемого жесткого Brexit. В частности, как передает портал DW, Страсбург разрешил британским студентам, которые принимают участие в образовательной программе Erasmus+, завершить свое обучение и продолжать получать финансирование или гранты в случае отсутствия соглашения. Рыбакам обещана компенсация за временную остановку их деятельности в случае внезапного закрытия вод Великобритании для рыболовных судов ЕС. При этом Союз готов продолжить предоставлять доступ к своим водам британским судам, но лишь на условиях зеркального решения от Лондона.
В понедельник же стало понятно, что британский парламент вряд ли сможет на этой неделе проголосовать
за договор с ЕС по Brexit, голосование по которому уже проваливалось дважды. Глава Палаты общин Джон Беркоу заявил в интервью немецкому агентству dpa, что, если в договор о выходе страны из Евросоюза не внести изменений, его рассмотрение в парламенте будет противоречить закону 415-летней давности — согласно ему, один и тот же законопроект не может быть внесен на голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента. А другого, согласованного с ЕС варианта у премьер-министра Терезы Мэй нет.
В адрес Беркоу, кстати, противника выхода из ЕС, полетели обвинения, что своей позицией он саботирует усилия Мэй по спасению сделки. По данным британской газеты The Times, в окружении премьера были "ошеломлены", когда Беркоу заявил, что не будет ставить на третье голосование в Палате общин договор с Брюсселем.
Правда, ранее министр финансов Великобритании Филип Хаммонд говорил, что правительство этого и не будет делать, если не будет достаточной поддержки среди консерваторов и депутатов от североирландской Демократической юнионистской партии. А об этой поддержке публично никто из этих политсил и не заявлял, поскольку тем же североирландцам необходимо сохранить открытые границы и рынки с остающейся в ЕС Ирландией. В таком случае на фактическое получение колонии ЕС в Северной Ирландии не готовы пойти остальные политики.
В четверг Мэй ожидают на саммите ЕС с хоть какой-то определенностью.
Напомним, несмотря на то, что Палата общин находится под контролем правящей консервативной партии, в январе 432 членов палаты проголосовали против сделки с ЕС при 202 тех, кто голосовал "за", по выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
Кроме того, на прошлой неделе премьер-министру Терезе Мэй опять не удалось достичь консенсуса с парламентариями – результат был немного лучше, 242 голосов "за", но этого также оказалось недостаточно.
Также мы сообщали, что на фоне неопределенности с выходом из ЕС британские депутаты решили отсрочить дату Brexit. В то же время, Мэй исключила как отсрочку решения, так и отмену выхода из Евросоюза.
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