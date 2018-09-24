Дочь миллионера скончалась, съев обычный сэндвич

Школьница купила сэндвич в магазине Pret a Manger и съела еще перед вылетом в Ниццу

Дочь основателя сети игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза скончалась, съев обычный сэндвич. Как сообщает Daily Mail, 15-летняя Наташа умерла после того, как решила перекусить обычным бутербродом на борту лайнера British Airways.

Школьница купила сэндвич в магазине Pret a Manger и съела еще перед вылетом в Ниццу. В самолете у девушки возникла острая аллергическая реакция. Ее отец сделал ей два укола, но это не помогло. Наташа скончалась в одной из клиник Ниццы.

Следователи выясняют, был ли экипаж авиаперевозчика достаточно подотовлен к подобным ситуациям. Также после данного инцидента в Великобритании могут ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены.

Ранее 21-летняя британка едва не умерла, покрасив волосы дома.

А студент умер на руках у своей подруги от аллергии на орехи после того, как официант заверил его, что карри из их меню не содержит арахиса. 18-летний Дилан Хилл упал без сознания в индийском ресторане Shaam в британской городе Барнсли и скончался от анафилактического шока.

Ранее мы писали, что британский певец впал в кому, случайно выпив неочищенной воды из Темзы.