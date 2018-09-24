Дочь миллионера скончалась, съев обычный сэндвич

Сегодня, 01:02

Школьница купила сэндвич в магазине Pret a Manger и съела еще перед вылетом в Ниццу

Фото: Facebook/Natasha Ednan-Laperouse
Фото: Facebook/Natasha Ednan-Laperouse

Дочь основателя сети игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза скончалась, съев обычный сэндвич. Как сообщает Daily Mail, 15-летняя Наташа умерла после того, как решила перекусить обычным бутербродом на борту лайнера British Airways.

Школьница купила сэндвич в магазине Pret a Manger и съела еще перед вылетом в Ниццу. В самолете у девушки возникла острая аллергическая реакция. Ее отец сделал ей два укола, но это не помогло. Наташа скончалась в одной из клиник Ниццы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи выясняют, был ли экипаж авиаперевозчика достаточно подотовлен к подобным ситуациям. Также после данного инцидента в Великобритании могут ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены.

Ранее 21-летняя британка едва не умерла, покрасив волосы дома.

А студент умер на руках у своей подруги от аллергии на орехи после того, как официант заверил его, что карри из их меню не содержит арахиса. 18-летний Дилан Хилл упал без сознания в индийском ресторане Shaam в британской городе Барнсли и скончался от анафилактического шока.

Ранее мы писали, что британский певец впал в кому, случайно выпив неочищенной воды из Темзы.
дочь, аллергия, школьница, сэндвич, British Airways

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Daily Mail

27-летняя девушка переехала жить в палатку из-за редкой болезни

11 Июля, 06:16

У девушки появились серьезные проблемы со здоровьем еще 12 лет назад после укуса клеща

Бизнес

Фото: Pixabay

В Украине хотят изменить правила маркировки продуктов

10 Июля, 17:08

Рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов
Загрузка...

Другие регионы

Фото: pixabay.com

Жуткая аллергия и массовая гибель скота: жители села в Кировоградской области жалуются, что их травят фермеры

22 Мая, 16:03

Фермеры утверждают, что никаких норм безопасности не нарушали

Украина

Фото: кадр из видео

Весеннее обострение: как выжить аллергикам

15 Мая, 04:24

Аллергологи объяснили, опасен ли тополиный пух сам по себе и с чем часто путают аллергию

Одесса

Фото: mama-iskusnica.ru

Мэрия Одессы призвала горожан доносить об амброзии

14 Мая, 18:17

В Одессе создадут карту с распространением растения, вызывающего аллергию

Другие регионы

Фото: pixabay.com

Сезон аллергии: жители Херсона задыхаются от тополиного пуха

14 Мая, 15:45

Кашель, слезы, заложенность носа - пух для херсонцев стал настоящим испытанием
Загрузка...