Дочь "правой руки" Путина устроилась на работу в Европарламент
Елизавета Пескова работает стажером у французского евродепутата Эмерика Шопрада, который признал аннексию Крыма
Несмотря на всю критику в адрес Европейского союза со стороны Кремля и в целом натянутые отношения Брюсселя и Москвы, дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова устроилась на стажировку в Европарламент, пишет "Радіо Свобода".
Как оказалось, Елизавета Пескова работает стажером у французского евродепутата Эмерика Шопрада, который даже указал на своей странице на сайте Европарламента ее данные.
Политик подтвердил, что дочь спикера Кремля работает в его команде. Он подчеркнул, что это ее вторая стажировка в ЕП, и что, несмотря на родственные связи, у нее имеется не меньше прав на обучение, чем у других кандидатов.
Шопрад также отметил, что Елизавета Пескова пока не ведет профессиональной деятельности в России, поэтому, на его взгляд, речи о конфликте интересов не идет.
Впрочем, его латвийская коллега Сандра Калниете считает иначе.
"Это нарушение общих правил безопасности Европейского парламента", – заявила она, подчеркнув, что этот прецедент "компрометирует Европейский парламент".
С Калниете сложно не согласиться, так как, будучи стажером, Пескова имеет беспрепятственный доступ к зданиям, а также внутренней компьютерной сети Европарламента и своего начальника. Кроме того, она может посещать заседания всех комитетов и другие встречи.
Стоит отметить, что Эмерика Шопрада является достаточно любопытной личностью: в 2014 году он публично поддержал незаконную аннексию Крыма Россией, а сейчас входит в комитет по иностранным делам Европарламента и подкомитет по вопросам безопасности и обороны.
Напомним, что в прошлом году Елизавета Пескова пожаловалась на травлю в интернете, назвав себя "жертвой ежедневного кибербуллинга".
Мы также писали, как девушка троллила своих недоброжелателей, называя себя "дочерью главного миллиардера и вора страны".
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