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Дочь "правой руки" Путина устроилась на работу в Европарламент

Сегодня, 18:20

Елизавета Пескова работает стажером у французского евродепутата Эмерика Шопрада, который признал аннексию Крыма

Дмитрий и Елизавета Песковы. Фото: instagram.com/stpellegrino
Дмитрий и Елизавета Песковы. Фото: instagram.com/stpellegrino.
Дочь "правой руки" Путина устроилась на работу в Европарламент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/415/9ea/5c74159ea1010.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/415/9ea/5c74159ea1010.jpg Евросоюз Елизавета Пескова работает стажером у французского евродепутата Эмерика Шопрада, который признал аннексию Крыма

Несмотря на всю критику в адрес Европейского союза со стороны Кремля и в целом натянутые отношения Брюсселя и Москвы, дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова устроилась на стажировку в Европарламент, пишет "Радіо Свобода".

Как оказалось, Елизавета Пескова работает стажером у французского евродепутата Эмерика Шопрада, который даже указал на своей странице на сайте Европарламента ее данные.

Политик подтвердил, что дочь спикера Кремля работает в его команде. Он подчеркнул, что это ее вторая стажировка в ЕП, и что, несмотря на родственные связи, у нее имеется не меньше прав на обучение, чем у других кандидатов.

Шопрад также отметил, что Елизавета Пескова пока не ведет профессиональной деятельности в России, поэтому, на его взгляд, речи о конфликте интересов не идет.

Впрочем, его латвийская коллега Сандра Калниете считает иначе.

"Это нарушение общих правил безопасности Европейского парламента", – заявила она, подчеркнув, что этот прецедент "компрометирует Европейский парламент".

С Калниете сложно не согласиться, так как, будучи стажером, Пескова имеет беспрепятственный доступ к зданиям, а также внутренней компьютерной сети Европарламента и своего начальника. Кроме того, она может посещать заседания всех комитетов и другие встречи.

Стоит отметить, что Эмерика Шопрада является достаточно любопытной личностью: в 2014 году он публично поддержал незаконную аннексию Крыма Россией, а сейчас входит в комитет по иностранным делам Европарламента и подкомитет по вопросам безопасности и обороны.

Напомним, что в прошлом году Елизавета Пескова пожаловалась на травлю в интернете, назвав себя "жертвой ежедневного кибербуллинга".

Мы также писали, как девушка троллила своих недоброжелателей, называя себя "дочерью главного миллиардера и вора страны".

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Тег Европарламент, Песков, Дмитрий Песков

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