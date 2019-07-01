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Договоренностей о возвращении России в ПАСЕ в обмен на украинских моряков не было – дипломат

1 июля, 12:51

Украина в Совете Европы настаивала, что освобождение моряков – это вопрос Международного морского трибунала

ПАСЕ. Фото: twitter.com/pace
ПАСЕ. Фото: twitter.com/pace.

Никаких договоренностей на уровне Совета Европы о возвращении украинских военных моряков из российского плена в обмен на восстановление России в Парламентской ассамблеи Совета Европы не было. Об этом в Facebook сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Тема моряков в ПАСЕ звучала вместе с другими требованиями к России – визит Комиссара СЕ по правам человека в Крым и уплата долга в бюджет СЕ. Но никаких пакетных договоренностей на уровне Совета Европы так и не было достигнуто, потому что русские поняли, что их вернут в Ассамблею и без требований. Ни одно из требований так и не было выполнено, так как логика россиян проста – зачем что-то давать, если можно все получить просто так", – написал он.

Кулеба напомнил, что Украина в Совете Европы настаивала, что освобождение моряков – это вопрос Международного морского трибунала, а СЕ должна сосредоточиться на освобождении украинских политзаключенных в России.

"Поэтому мы и не выходили из того, что ПАСЕ должна стать площадкой, благодаря которому освободят моряков", – пояснил он.

Ранее СМИ сообщали, что между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было стать частью более широкой договоренности.

Отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон якобы поставили ультиматум перед украинской стороной только сейчас, во время визитов президента Украины в Париж и Берлин, однако согласия Зеленского на эту сделку они не получили.

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Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Позже Украина оспорила полномочия россиян и комитета Ассамлеи подготовили новый доклад. Однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что решение о возвращении России в ПАСЕ ЕС принял давно, а узнал он об этом во время своей зарубежной поездки в Париж и Берлин. 

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Тег кулеба, ПАСЕ , пленные моряки

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