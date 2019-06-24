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Долгая ночь: голосование на Ассамблее Совета Европы может состояться в полночь

24 июня, 15:48

Дебаты начнутся в 16:00

Дискуссии и голосование на сегодняшнем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы может затянуться до полуночи. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ в Twitter.

"Долгая ночь? Президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье только что объявила, что, учитывая количество ораторов и количество поправок, сегодняшняя дискуссия по полномочиям и голосование на Ассамблее Совета Европы могут "продолжаться до полуночи", - говорится в сообщении.

Напомним, сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы открылась 24 июня и продлится до 28 июня. Это является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Мы также писали, что первые решения на сессии уже были приняты. Члены ПАСЕ отказались обсуждать вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за авиакатастрофу малайзийского "Боинга-777" рейса MH17.

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Тег Россия, голосование, Совет Европы, ПАСЕ

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