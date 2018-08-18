Дома наших предков: ТОП лучших музеев под открытым небом в Европе

В Германии — жилища озерных людей, в Австрии — подворье легендарного Этци, в Украине — дома трипольцев, в Польше — карпатская "Троя"

Во второй половине XX века на месте археологических раскопок начали создавать своеобразные музеи под открытым небом. Если в экспозициях музеев-скансенов демонстрируется жилье и быт крестьян новейшей эпохи, то в новых музеях воспроизводились архитектура и быт давно ушедших эпох — того же каменного или бронзового веков. Идея оправдала себя: воссозданная хижина или крепостная стена позволяет человеку непосвященному получить представление о древних людях быстрее, чем созерцание изрытой ямами территории раскопок. Как правило, найденные экспонаты демонстрируются тут же, в специально построенных для этой цели павильонах.

"Сегодня" предлагает читателям рассказ о нескольких мировых археологических музеях под открытым небом.

Германия: озерные поселки Бодензее

У берегов Боденского озера археологи нашли остатки построек, возводившихся на протяжении каменного и бронзового веков (4000—800 гг. до н. э.). Людям понравились дома на сваях, расположенные на прибрежном мелководье (так они спасались от врагов и хищников). Рядом были найдены ткани, челноки, телеги.

Первые дома на сваях были реконструированы еще в 1922 году. А в наши дни Музей свайных жилищ в поселке Унтерульдинген представляет собой большой современный центр познавательного туризма. Он включает в себя мультимедийные экспозиции и множество типов построек, реконструированных на основе археологических исследований. Плюс красивейшие виды на Боденское озеро и предгорья Альп. Самые настырные посетители могут увидеть реальные остатки древних свай, которые сейчас находятся под водой. Стандартная экскурсия длится примерно час.

Лучшее время для посещения Музея свайных жилищ — весна, а особенно — золотая осень, до середины октября.

Pfahlbauten Museum, Strandpromenade 6, 88690 Uhldingen-Muhlhofen.

10 евро — билет для взрослых, дети в возрасте 5—15 лет — 6 евро.

Австрия: поместье ледяного человека

В 1991 году пара немецких пенсионеров обнаружила у подножия ледника Симилаун промерзлое человеческое тело.

Туристы сфотографировали находку и сообщили спасателям, находку отправили в Институт судебной медицины в Инсбруке. А там выяснилось, что ученые имеют дело дело с ледяной мумией, возраст которой — по меньшей мере 4 тысячи лет...

Так началась история Этци, или, как его еще называют, Ледяного человека. Со времен гробницы Тутанхамона археологическая находка не вызывала такого ажиотажа в прессе. Журналисты отвели душу, выдвигая версии одна нелепее другой о жизни и причинах смерти неизвестного. Сегодня Этци нашел свое последнее пристанище в специально построенном для него музее в Южном Тироле (Италия).

И хотя Ледяной человек покинул Австрию, память о нем в долине Эцталь сохранена. В том числе в таком интересном месте, как "Поместье Этци". Это миниатюрный музей, в большей степени ориентированный на детей. Знакомство с ним займет около часа. Здесь есть жилища и предметы быта эпохи, когда жил Этци, а отдельная небольшая экспозиция уже вполне серьезно рассказывает о знаменитой находке на леднике Симилаун.

После "Поместья Этци" стоит посетить расположенную рядом экспозицию хищных птиц и прогуляться к самому высокому в Тироле водопаду Штубенфаль.

Otzi village, 6441 Umhausen, Austria

Взрослые — 9,9 евро, дети в возрасте 5—15 лет — 6 евро.

Интерьер. В хижине колдуна много непонятных предметов. Фото: А. Мазур

Рыбацкий стан. Для ловли использовались долбленые челноки. Фото: А. Мазур

Франция: о жизни и быте варваров

Археопарк "Музей эпохи варваров" возник в Марле, городке на севере Франции, еще в 1991 году. За такой длительный период музей приобрел впечатляющие масштабы.

Как следует из названия, главная его специализация — ранее Средневековье. В пределах парка есть большой некрополь (VI—VII вв.), реконструированные франкское поселение и ферма эпохи Меровингов (династия франкских королей, правивших в V—VIII в.). Под музейную экспозицию отведена отреставрированная средневековая мельница (XII в.).

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Помимо некрополя и реконструированной фермы и поселения, в "Музей эпохи варваров" включен "археологический огород": здесь выращиваются культурные растения, типичные для этого региона в эпоху Меровингов, представлены домашние животные и пища той эпохи. Много внимания уделяется так называемой экспериментальной археологии — восстановлению забытых ремесел, навыков и технологий.

"Музей эпохи варваров" необычен тем, что там нет собственной инфраструктуры — ни парковок, ни кафе. Дело в том, что музей находится в городской черте, и организаторы решили не распыляться ни на что, кроме основной цели.

Musee des Temps Barbares, Moulin de Marle F. 02250 Marle

Билет для взрослых — 6 евро, дети в возрасте 12—18 лет — 3 евро.

Эксперимент. Энтузиасты восстанавливают древние ремесла. Фото: Musée des Temps Barbares

История. Сельскохозяйственное здание франкской эпохи. Фото: Musée des Temps Barbares

Польша: "Карпатская Троя"

Музей с таким названием находится на окраине городка Тшциница в Подкарпатском воеводстве. Здесь реконструирована часть одного из самых древних укрепленных поселений в Польше. Его возраст — 4 тыс. лет. Комплекс "Карпатская Троя" состоит из классического музея под открытым небом и небольшого, хорошо оборудованного экспозиционного центра. Музей включает в себя участок реконструированной крепостной стены с воротами и поселениями различных эпох, от бронзового века до раннего Средневековья.

Karpatska Troja, Trzcinica 646, 38—207 Przysieki

Билет для взрослых — 18 злотых (4,15 евро), пенсионеры и школьники — 13 злотых (3 евро).

Стены и избы. Участок "Карпатской Трои" на крепостной горе. Фото: А. Мазур

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Турция: в столице великих хеттов

Руины Хаттусы, столицы древнего государства хеттов, расцвет которой пришелся на конец бронзового века, находятся вдалеке от курортных побережий — сюда удобнее приехать в ходе путешествия в Каппадокию. На просторном пологом склоне находятся остатки огромного города, а внизу, под горой,

видна восстановленная часть крепостной стены из кирпича-сырца.

Вообще Хаттуса интересна тем, что реконструкция крепости выглядит хоть интересно, но все же уступает по эффектности уцелевшим воротам и скульптурам, до сих пор охраняющим входы в древний город. Сфинксы и львы выглядят очень впечатляюще.

Bogazkale, Turkey

Входной билет для взрослого — около 4 евро

Хаттуса. Руины столицы. Фото: А. Мазур

Украина: поселение трипольцев

Историко-культурный заповедник "Трипольская культура" посвящен гигантскому поселению, существовавшему в этих местах около 6 тыс. лет назад. В нем было около 3 тыс. домов и 12 тыс. жителей. В Легедзино уже много лет серьезно занимаются реконструкцией жилищ этого загадочного "мегаполиса" древности, и результаты уже представлены посетителям.

Хотя музей под открытым небом еще не заверешен, поездка сюда даст представление о том, как выглядела жизнь трипольцев несколько тысяч лет назад.

с. Легедзино, Тальновский р-н, Черкасская область

Входной билет для взрослых — 20 грн.

Легедзино. Трипольцы научились строить двухэтажные дома