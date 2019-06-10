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Доставляют на дом, как пиццу: в Европе переполох из-за засилья кокаина

10 июня, 01:30

Европейской цитаделью потребления кокаина является британский Бристоль, сменивший Барселону

Фото: AFP

Не смотря на то, что борьба с продажей нелегального кокаина в странах ЕС усилилась, количество его потребления достигло нового рекордного уровня. Сегодня существуют даже колл-центры, доставляющие кокаин как пиццу. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на новый доклад Европейского центра изучения наркотиков и зависимости от потребления наркотиков в ЕС (EMCDDA).

"Европа одурманена: 96 млн взрослых в возрасте от 15 до 64 лет по крайней мере раз в жизни пробовали запрещенные наркотики, что составляет 29% населения. При этом самым популярным наркотиком является марихуана, ее потребление примерно в 5 раз превышает потребление других наркотиков", – передает издание содержание доклада.

По данным экспертов, нелегальное потребление кокаина в Европе достигло рекордного уровня. Значение героина, который долгое время определял европейский наркорынок, наоборот, упало – опиоид колют себе все меньше людей. Одновременно растет и возраст людей, долгое время употребляющих наркотики: средний возраст людей, умерших от передозировки, увеличился до 39 лет.

"Европейской цитаделью потребления кокаина является британский Бристоль, сменивший Барселону. За ним вплотную следуют Амстердам и Цюрих. Это показал анализ сточных вод, проведенный EMCDDA. В городах, возглавивших список, суточное потребление наркотика в среднем составляет от 800 до 1000 мг на 1 тыс. жителей", – указывает Die Welt.

Что касается сбыта наркотиков, то, согласно докладу, зафиксирован рост их продажи через соцсети и через так называемый даркнет, зашифрованный интернет. В настоящий момент существуют даже колл-центры, принимающие заказы и отправляющие курьеров. В докладе речь идет о том, что кокаин доставляют водители одной из известных мировых служб такси.

Напомним, в марте 2019 года более 800 килограммов кокаина были найдены в парусной лодке в дикой пляжной зоне между румынскими городами Сфынту-Георге и Сулина.

А летом 2018 года бельгийская полиция перехватила в порту города Гент три контейнера с 2 тоннами кокаина с логотипом партии "Единая Россия". Наркотик был упакован в 1903 брикета весом около одного килограмма каждый. 

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Тег наркотики, потребление, кокаин, Амстердам, цюрих, продажи, наркорынок

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