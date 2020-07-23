Доступ к адвокатам и справедливое расследование: ЕС призвал Беларусь освободить политических активистов

ЕС считает, что нужно провести беспристрастное и прозрачное расследование во всех случаях

Европейский союз обеспокоен ситуацией в Беларуси перед президентскими выборами, особенно задержаниями активистов и сожалеет, что Минск не направил своевременное приглашение наблюдателям ОБСЕ.

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"ЕС вновь выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения Беларусией основных свобод и, очевидно, произвольного исключения кандидатов из избирательного процесса", – говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) по итогам состоявшейся в Брюсселе специальной встречи старших должностных лиц ЕС и Беларуси, – информирует "Интерфакс-Украина".

На встрече обсуждались темы прав человека и демократии в предвыборном контексте.

"ЕС призвал Беларусь освободить всех произвольно задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также провести справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование во всех случаях", – отмечает ЕВС.

Выразив сожаление по поводу отсутствия на выборах наблюдателей, сторона ЕС призвала Минск "соблюдать международные избирательные стандарты на протяжении всей остальной части избирательного процесса".

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Напомним, протесты в стране вспыхнули после того, как Центризбирком Беларуси отказал в регистрации кандидатам в президенты главным оппонентам власти – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Перед задержаниями сотрудники милиции по громкоговорителям просили людей не собираться, напоминая об административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

Протесты в Беларуси. Источник: Reuters

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