Драгоценности на 3,5 млн евро, привезенные на Каннский фестиваль, забыли в самолете

В салоне лайнера женщиной-курьером также было забыто и дорогое меховое манто

Рита Ора. Фото: instagram.com/ritaora.

Женщина, перевозившая на Каннский кинофестиваль ювелирные изделия стоимостью в 3,5 млн евро, забыла их в самолете. Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс по сведениям, полученным от полиции Ниццы.

Драгоценности, переданные в рекламных целях фирмой-изготовителем, предназначались для известной британской певицы албанского происхождения Риты Оры. Она является гостем кинофестиваля. Однако женщина-курьер, перевозившая ценный груз, забыла чемоданчик в самолете, прилетевшем в аэропорт Ниццы из Лондона. В салоне ею также было забыто и дорогое меховое манто.

Женщина вспомнила об этом, уже выходя из аэропорта. Она попыталась вернуться в самолет, однако французская пограничная полиция не позволила ей сделать этого.

Сотрудники авиакомпании отправили находку назад в Лондон, где она вскоре была передана фирме-изготовителю, которая затем вновь их отправила в Канны.

Большинство известных актеров и актрис, а также гламурных гостей кинофестиваля фигурируют обычно в Каннах в одежде и драгоценностях, предоставленных спонсорами. В этой связи несколько комнат каннских отелей и расположенных поблизости особняков превращаются в строго охраняемые объекты, в сейфы которых на ночь специально нанятой охраной отвозятся дорогостоящие ювелирные изделия.

Напомним, журналистку отказались пускать на красную дорожку из-за "неудачной обуви". Главного соредактора Variety Клаудию Эллер не хотели пускать на Каннский кинофестиваль.

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