Драма во Франции: мужчина покончил с собой в здании суда

В городе Ним неизвестный проник в здание Апелляционного суда и застрелился

Во Франции, где ранее случилась стрельба возле мечети, произошел инцидент в здании суда, в результате которого погиб человек.

Как сообщает издание la Depeche, утром 12 июня через служебный вход в Апелляционный суд города Ним на юге страны проник мужчина с ружьем. Мужчина прошел в один из залов и застрелился.

"Мужчина не был опознан, а его мотивы на сегодняшний день неизвестны. Департаменту безопасности Нима поручили начать расследование причин смерти. К счастью, никто другой в результате случившегося не пострадал", – отметил местный прокурор Эрик Морель.

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Предположительно причиной случившегося могло стать другое судебное разбирательство. По данным franceinfo, перед тем, как покончить с собой самоубийца кричал, что касающееся его ходатайство "занимает слишком много времени".

На данный момент здание суда оцеплено, на месте работают саперы.

Напомним, пару лет назад во Франции произошло другое необычное самоубийство – тело 45-летнего офицера Республиканской гвардии обнаружили в официальной резиденции премьер-министра – Матиньонском дворце.

Также сообщалось о жестоком убийстве священника во Франции – подозреваемому в педофилии 91-летнему Роджеру Матассоли воткнули крест в горло.

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