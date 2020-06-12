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Драма во Франции: мужчина покончил с собой в здании суда

12 июня, 12:22

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В городе Ним неизвестный проник в здание Апелляционного суда и застрелился

Во Франции, где ранее случилась стрельба возле мечети, произошел инцидент в здании суда, в результате которого погиб человек.

Как сообщает издание la Depeche, утром 12 июня через служебный вход в Апелляционный суд города Ним на юге страны проник мужчина с ружьем. Мужчина прошел в один из залов и застрелился.

"Мужчина не был опознан, а его мотивы на сегодняшний день неизвестны. Департаменту безопасности Нима поручили начать расследование причин смерти. К счастью, никто другой в результате случившегося не пострадал", – отметил местный прокурор Эрик Морель.

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Предположительно причиной случившегося могло стать другое судебное разбирательство. По данным franceinfo, перед тем, как покончить с собой самоубийца кричал, что касающееся его ходатайство "занимает слишком много времени".

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На данный момент здание суда оцеплено, на месте работают саперы.

Напомним, пару лет назад во Франции произошло другое необычное самоубийство – тело 45-летнего офицера Республиканской гвардии обнаружили в официальной резиденции премьер-министра – Матиньонском дворце.

Также сообщалось о жестоком убийстве священника во Франции – подозреваемому в педофилии 91-летнему Роджеру Матассоли воткнули крест в горло.

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Франция суд самоубийца самоубийство суицид

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