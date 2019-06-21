"Друг Путина" угрожает уйти из правительства Италии

Зампремьера Италии Маттео Сальвини может подать в отставку из-за налоговой реформы в стране

Маттео Сальвини. Фото: REUTERS/Remo Casilli.

Известный своей пророссийской позицией заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини пригрозил покинуть правительство в том случае, если он не добьется значительного снижения налогов в стране.

"Проблема в том, что нет серьезных сокращений налогов, которые могли бы стоить меньше 10 млрд евро. Я вернулся из своей поездки в США с твердой верой: Италия требует смелой налоговой реформы. Это моя обязанность – довести это до конца. Если они не дадут мне этого сделать, я собираюсь попрощаться и уйти", – цитирует Сальвини газета Corriere della Sera.

Стоит отметить, что такой вариант развития событий весьма вероятен, так как итальянская экономика сейчас находится на стадии стагнации.

Уровень госдолга Италии достиг максимума за всю историю страны и теперь составляет 2,373 трлн евро (133% ВВП). Несмотря на это, Италия начала дорогостоящую пенсионную реформу и ввела минимальный доход для граждан. Это стало поводом для конфликта Рима с Брюсселем, который пригрозил Италии санкциями.

Напомним, в прошлом году Сальвини отличился скандальным заявлением о Крыме, назвав российскую аннексию полуострова законной, а Революцию достоинства в Украине – фальшивкой.

О том как жители Неаполя пытались взять штурмом мэрию города, когда в ней проводил встречу Сальвини, вы можете узнать в видеосюжете:

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