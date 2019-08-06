Другого плана у Джонсона нет: Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit

Главным политическим сценарием нового правительства Великобритании является выход из состава Евросоюза без заключения соглашения о дальнейших взаимоотношения Соединенного Королевства и ЕС.
Так пишет The Guardian, ссылаясь на анонимного высокопоставленного европейского дипломата, который присутствовал на встрече с советником британского правительства по вопросам Brexit Дэвидом Фростом.
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"Они не намерены договариваться, на что понадобится определенный план. Выход без соглашения сейчас кажется центральным сценарием британского правительства", – говорит дипломат.
Переговоры с Фростом подтвердили то, что у Великобритании нет другого плана, считают в Брюсселе.
Напомним, ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года – с соглашением либо без него.
Кроме того, как мы уже писали, Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.
Ранее "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего Объединенному Королевству ждать после выхода из Европейского союза. Подробности в видеосюжете:
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