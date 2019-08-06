В Брюсселе поняли, что выход Британии из ЕС из без соглашения - центральный сценарий нового правительства

/ Фото: AFP

Другого плана у Джонсона нет: Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20brexit https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20brexit 2019-08-06T12:04:30+03:00 Евросоюз В Брюсселе поняли, что выход Британии из ЕС из без соглашения - центральный сценарий нового правительства

Главным политическим сценарием нового правительства Великобритании является выход из состава Евросоюза без заключения соглашения о дальнейших взаимоотношения Соединенного Королевства и ЕС.

Так пишет The Guardian, ссылаясь на анонимного высокопоставленного европейского дипломата, который присутствовал на встрече с советником британского правительства по вопросам Brexit Дэвидом Фростом.

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"Они не намерены договариваться, на что понадобится определенный план. Выход без соглашения сейчас кажется центральным сценарием британского правительства", – говорит дипломат.

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Переговоры с Фростом подтвердили то, что у Великобритании нет другого плана, считают в Брюсселе.

Напомним, ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял о намерении вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года – с соглашением либо без него.

Кроме того, как мы уже писали, Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

Ранее "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего Объединенному Королевству ждать после выхода из Европейского союза. Подробности в видеосюжете:

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