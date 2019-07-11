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"Друзей Путина" в Европарламенте оставили у разбитого корыта

11 июля, 11:54

Пророссийкие и евроскептические силы не смогли стать председателями парламентских комитетов

Европарламент. Фото: REUTERS/Vincent Kessler
Европарламент. Фото: REUTERS/Vincent Kessler.

Крупнейшие партии в Европарламенте помешали стать председателями парламентских комитетов представителям ультраправого блока "Идентичность и демократия" (ID), куда вошли такие пророссийские силы как "Национальное объединение", итальянская "Лига" и немецкая "Альтернатива для Германии".

Как пишет РБК, по результатам прошедшего 10 июля голосования, несмотря на то, что ID являются пятой по величине политсилой в Европарламенте, им не удалось занят председательское кресло ни в одном из 20 комитетов Европарламента.

Согласно правилам Европарламента, должности глав комитетов распределяются с учетом численности фракций, и "Идентичности и демократии" полагалось председательствовать в двух комитетах — по сельскому хозяйству и юридическом.

Но заручиться большинством голосов для этого евроскептикам не удалось, поскольку против них выступили четыре крупнейшие проевропейские фракции: Европейская народная партия (ЕНП, 182 депутата), Альянс социалистов и демократов (154) и "Обновим Европу" (104), а также Партия зеленых (74 депутата).

Таким образом, комитет по сельскому хозяйству возглавил представитель ЕНП Норберт Линс, а комитет по юридическим вопросам Люси Нетсинга из "Обновим Европу".

Напомним, что по результатам голосования в Европарламенте новым президентом главного законодательного органа ЕС стал представитель от Альянса социалистов и демократов из Италии, журналист Давид-Мариа Сассоли.

Мы также писали, что на экстренном саммите лидеры 28 стран - членов Евросоюза согласовали и других кандидатов на ключевые европейские посты.

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Тег Европарламент, евроскептики, ультраправые, Идентичность и демократия

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