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"Друзья Путина" набирают популярность в Германии, но остаются не у дел

2 сентября, 08:42

"Альтернатива для Германии" заняла второе место в ландтагах Бранденбурга и Саксонии

/ Фото: AFP

Немецкая политическая "Альтернатива для Германии", которую из-за пророссийской позиции называют "партией друзей Путина", заняла второе место на выборах в ландтаги – земельные парламенты – Бранденбурга и Саксонии.

Так, по результатам подсчета голосов в Бранденбурге и Саксонии АдГ набрала 23,5% и 27,5% соответственно.

Таким образом, немецкие правопопулисты уступили лишь социал-демократам в Бранденбурге и Христианско-демократическому союзу в Саксонии, которые, хоть и победили, набрав 26,2% и 32,1% голосов соответственно, существенно ухудшили свои позиции.

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В сравнении с результатами прошлых выборов показатели поддержки СДПГ в Бранденбурге, которым они правят с 1990 года, упали на 5,7%, а ХДС – 7,3% в Саксонии.

Третьей силой в Саксонии стала Левая партия (10,4%), а в Бранденбурге на третьем месте – ХДС (15,6%).

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Фото: "Газпром"

"Зеленым" не удалось войти в тройку ни в одной из земель, однако они улучшили результат в обеих землях. Они набрали 8,6 процента голосов в Саксонии и 10,8 процента в Бранденбурге. На четвертом месте – "зеленые".

Все партии уже исключили коалиции с АдГ, поэтому у "друзей Путина" почти нет шансов войти в земельные правительства.

Напоминм, что после прошедших в ЕС выборов в Европарламенте евроскептические и откровенно пророссийские силы, включая АдГ, объединились в единую фракцию - "Идентичность и демократия" (ID, Identity and Democracy).

Мы также писали, что члены "Альтернативы для Германии" собирались посетить Ялту в аннексированном Россией Крыму.

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