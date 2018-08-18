ДТП с украинцами в Польше: водитель автобуса задержан

В медучреждения госпитализировали 37 человек, 10 из них – дети

Водитель автобуса, в котором на момент ДТП находились 54 украинца, задержан, ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Об этом сообщил заместитель прокурора округа Перемышля Беата Стажецкая-Скшипец, передает RMF24.

Издание со ссылкой на эксперта в сфере дорожного движения сообщило, что водитель значительно превысил скорость. Местная прокуратура намерена в воскресенье начать расследование. В настоящее время место крушения автобуса оцеплено для защиты следов и доказательств.

По данным воеводского кризисного центра, по состоянию на 10.00 в субботу в больницах находилось 37 человек, в том числе 10 детей. Других лиц разметили в одном из отелей Перемышля, где им оказывают психологическую помощь.

Украинский консул уже в Перемышле. Кроме того, прибыл автобус с водителем, на котором украинцы смогут вернуться домой, когда полиция позволит им покинуть территорию Польши.

Как сообщалось, трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатье. Водитель автобуса, который направлялся в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса.

В результате аварии погибли три человека, еще 51 человек травмирован, девять из них получили очень серьезные ранения.

Не так давно в Польше перевернулся пассажирский автобус, в котором путешествовали в основном украинцы.

Ранее в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии у него снесло практически весь второй этаж, где находились десятки пассажиров.



