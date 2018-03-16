Дуда изменит стратегию обороны Польши в связи с политикой России

Сегодня, 01:42

По его мнению, РФ отрабатывает полномасштабный конфликт с НАТО

фото AFP
фото AFP

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал изменения в стратегии национальной обороны  в связи с "непредсказуемостью российской политики". Об этом сообщает "Радио Польша".

"Россия (и это показали последние военные учения "Запад-2017") отрабатывает полномасштабный конфликт с НАТО, полем для которого потенциально выступают среди прочего территории Польши и Балтии", – отметил он.

По информации агентства, новая оборонная стратегия, реформа системы командования, расширение присутствия войск НАТО на территории Польши и дальнейшая модернизация польской армии являются главными темами ежегодной встречи президента с представителями Министерства национальной обороны Польши и вооруженных сил.

В свою очередь глава оборонного ведомства Мариуш Блащак рассказал о скором подписании договора с США на поставку противоракетного комплекса Patriot.

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"В рамках ключевого для военной безопасности Польши укрепления восточной стены мы планируем дислокацию части Вооруженных сил Польши с запада на восток. Моя цель – создать на востоке Польши новую дивизию профессиональной армии", – подчеркнул Блащак.

Министр также сообщил, что уже назначил уполномоченного, который разработает план создания Агентства вооружения. Через несколько дней начнет работу группа по разработке концепции консолидации задач, касающихся компьютерной инфраструктуры в армии и борьбы с киберпреступностью.

Ранее сообщалось, что Польша рассчитывает на расширение количества американских военных в стране. Об этом заявил новый глава Минобороны Польши Мариуш Блащак на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером в Вашингтоне.

Кроме того, министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что на территории страны должно находиться не менее двух дивизии армии США для успешной обороны страны.
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