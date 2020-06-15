Дуда объяснил свои слова об "идеологии ЛГБТ"

Он подчеркнул, что против того, чтобы любые взгляды были навязаны путем манипуляций

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его слова о сравнении ЛГБТ-идеологии с коммунизмом и большевиками были вырваны из контекста.

"В рамках грязной политической борьбы мои слова были вырваны из контекста и, конечно, вызвали бурную реакцию у европейского сообщества. Я ни в коем случае не осуждаю ЛГБТ-идеологию, я против того, чтобы любые взгляды были навязаны путем манипуляций", – написал он в Twitter.

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Также он объяснил, что его послание обозначало, что никакие взгляды меньшинства не могут быть навязаны большинству под напускным видом толерантности, а личные и добровольные взаимоотношения между двумя людьми не могут осуждаться во всем их многообразии.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда ранее назвал ЛГБТ идеологией и сказал, что она "еще более разрушительна" для поляков, чем коммунистический режим. Дуда заявил, что поколение его родителей боролось против коммунистической идеологии в течение 40 лет, и "они делали это не для того, чтобы появилась новая идеология, которая кажется еще более разрушительной". Он назвал движение ЛГБТ идеологией необольшевизма.

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Это заявление вызвало шквал негодований в соцсетях, ведь некоторые пользователи считают это проявлением гомофобии.

Ранее Дуда заявлял, что выступает против однополых браков и усыновления нетрадиционными парами детей, а также планирует отменить уроки ЛГБТ-просвещения в школах.

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О том, как в Праге прошел марш ЛГБТ-сообщества, смотрите видео:

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