Дуда открестился от переброски американского ядерного оружия в Польшу

Польский президент уверяет, что ядерное оружие не было предметом разговора с Трампом

Польша и США пока не обсуждали переброску в страну ядерного оружия. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в Facebook с юзерами после встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

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"Никогда ядерное оружие не было предметом моего разговора с Дональдом Трампом", — заметил польский лидер.

"Абсолютно нет таких планов, чтобы США перебрасывали в Польшу свое ядерное оружие. Я об этом ничего не слышал", — сказал Дуда.

Дискуссия о переброске ядерного оружия США из Германии в Польшу развернулась в республике после заявления американского посла в республике Джорджетт Мосбахер. По ее мнению, если Германия хочет сократить свой ядерный потенциал и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая находится на восточном фланге альянса, могла бы принять этот потенциал у себя. Но посол ФРГ в Варшаве Рольф Никель заверил, что Германия выполняет свои обязательства по отношению к НАТО и своим партнерам в соответствии с коалиционным соглашением от 2018 года.

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Ранее сообщалось, что США модернизировали свое ядерное оружие, дислоцированное в Германии. Секретная операция по модернизации прошла еще осенью 2019 года.

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Напомним, что США и Россия вместе до сих пор имеют более 90% глобального ядерного оружия.

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