Дуда победил на выборах президента Польши с отрывом в 2%

По результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше 12 июля, за действующего президента Анджея Дуда проголосовали 51,03% избирателей. Явка на выборах 12 июля составила 68,18%, что стало рекордом за историю выборов в независимой Польше.

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Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Польши.

За оппонента Дуды, представителя партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей. Таким образом, разрыв между результатами кандидатов составил чуть более 2%, или чуть более 422 тысяч из почти 20,5 миллиона голосов.

Участник второго тура выборов президента Польши мэр Варшавы Рафал Тшасковский уже поздравил действующего главу государства Анджея Дуду с переизбранием на наивысшую должность.

"Я поздравляю господина президента с этим результатом и надеюсь, что когда он говорил: "Вторая каденция будет иной", – то она на самом деле будет иной", – заявил Тшасковский на пресс-конференции в Варшаве, сообщает Укринформ.

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Он выразил надежду, что во время своей второй каденции Дуда покажет большую независимость. По его словам, для президента это "огромный шанс освободиться от своей политической партии и не слушать исключительно одного человека", а прислушиваться к гражданам и ветировать законы, которые позволяют преследовать независимые институты и местное самоуправление.

Ранее Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши поздравил и президент Украины Владимир Зеленский.

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