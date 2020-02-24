Дуда: Россия – агрессор, верить ей нельзя

Россия продолжает агрессию против Украины, этому государству нельзя доверять. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, который ранее напомнил Кремлю о долгах перед Польшей и Украиной, сообщает Wpolityce.pl.

"Россия является агрессором в Украине. Она не прекратила эту агрессию, продолжает оккупировать Крым и территорию вокруг Донецка и Луганска. Россия поддерживает сепаратистов и ведет себя агрессивно и относительно других стран, в частности демонстрирует силу через нарушение воздушного пространства. Поэтому это не та страна, о которой можно было бы сказать, что она заслуживает доверия и что она мирным путем реализует свои интересы", - сказал Анджей Дуда.

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Ранее в Польше заявили, что пока Россия не вернет Украине контроль над аннексированным Крымским полуостровом и не перестанет помогать боевикам на Донбассе, о нормализации отношений между Москвой и Евросоюзом не может быть и речи.

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Напомним, ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович призвал Евросоюз продлить свои санкции против России еще на полгода, аргументировав это тем, что Кремль не сделал ничего, чтобы их можно было снять.

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