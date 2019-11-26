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Два вертолета столкнулись в Мали: погибли 13 французских военных

26 ноября, 11:55

Военные погибли во время операции против экстремистов

Французские военные. Фото: REUTERS/BT/ELO/SAA/

Французские военные. Фото: REUTERS/BT/ELO/SAA/

Во Франции, где ранее разбились два военных вертолета, сообщили о новой трагедии. Так, тринадцать французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов в Мали. Об этом говорится в распространенном сообщении администрации французского президента.

"Президент с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник (25 ноября) в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что боливийский президент едва не разбился в авиакатастрофе. Вертолету, в котором летел Эво Моралес, пришлось идти на экстренную посадку. Произошло это, когда глава страны улетал из поселка в Андах, где открыл новую дорогу. У вертолета после взлета обнаружили поломку в хвостовой части. Вертолет крутило и шатало, он едва не упал на землю. Пилоту удалось приземлить машину. Никто не пострадал. Но все, кто был в вертолете, сильно понервничали.

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Боливийский президент едва не разбился в авиакатастрофе. Вертолету, в котором летел Эво Моралес, пришлось идти на экстренную посадку. Произошло это, когда глава страны улетал из поселка в Андах, где открыл новую дорогу. У вертолета после взлета обнаружили поломку в хвостовой части. Вертолет крутило и шатало, он едва не упал на землю. Пилоту удалось приземлить машину. Никто не пострадал. Но все, кто был в вертолете, сильно понервничали.

Напомним, в Украине сейчас идет расследование дела связанного с крушением вертолета. Так вечером 21 октября в Оржицком районе Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой. Полиция открыла уголовное производство.

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Как стало известно, Кутовой сам пилотировал вертолет: по словам вице-премьера Украины Павла Розенко, у Кутового была лицензия пилота, и это был не первый его полет.

Также недавно в Южной Корее вертолет упал в море. На момент крушения на борту вертолета находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей.

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Мали Франция вертолет

Источник: ТАСС

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