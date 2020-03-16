Две популярные у украинцев страны закрыли границы из-за коронавируса

Вслед за Украиной, которая в рамках борьбы с распространением коронавирусной пандемии 16 марта решила закрыть границы от иностранных граждан, аналогичное решение приняли власти еще двух стран – Венгрии и Грузии.

В частности, 16 марта венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что въехать в страну смогут только венгерские граждане. О правилах въезда для иностранцев с разрешениями на проживание в Венгрии, не сообщается.

Кроме того, граждане, которые прибыли из стран, где распространена инфекция – Ирана, Италии, Китая, Южной Кореи и Израиля – будут вынуждены пройти обязательный карантин.

Реклама

Также в стране будут запрещены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры и клубы, а кафе, рестораны и большинство магазинов будут работать лишь до 15:00.

На этом фоне Орбан призвал готовиться к экономическим последствиям пандемии и, в частности, к будущей волне безработицы. На сегодняшний день в его стране зафиксированы 39 инфицированных коронавирусом, один из которых скончался.

В тренде Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

На две недели также закрыла границу для иностранных граждан Грузия, где официально зафиксировали 33 случая COVID-19. Пресс-секретарь премьер-министра Иракли Чиковани отметил, что решение вступит в силу 18 марта.

Кроме того, власти Грузии досрочно прервали сезон на местных горнолыжных курортах, а также рекомендовали кафе и ресторанам прекратить работу, а гражданам старше 70 лет не посещать места скопления людей.

Напомним, что ранее с 13 марта Словакия также ограничила пропуск граждан на свою территорию и приостановила автобусное сообщение со страной.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама