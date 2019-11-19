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Двое из тигров, которые чуть не погибли на границе Беларуси и Польши, нашли новый дом: видео

19 ноября, 19:06

Хищники отправились в частный польский зоопарк у города Члухув

Двое тигров, которых спасли в прошлом месяце, нашли новый дом в частном польском зоопарке у города Члухув. Максимуса и Феникса нашли в душном кузове грузовика, который следовал из Италии в Россию. Из-за проблем с документами тигры десять дней провели на польско-белорусской границе. Одна дикая кошка поездку не пережила. Остальных голодных и ослабленных хищников взялись выхаживать польские ветеринары. Остальные животные сейчас на карантине в зверинце Познани. Зоозащитники надеются, что пять из них вскоре перевезут и поселят в зоопарке на юге Испании.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как китайский ресторатор превратил собак в панд и стал центром скандала. Идею владельца кафе раскритиковали зоозащитники, да и посетители возмущены. Ведь краска, которой он покрасил животных, может навредить животным.

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Но не только у китайских зоозащитников появился повод бить тревогу. Украинские активисты обеспокоены тем, что догхантеры активизировались в Украине. Отраву закидывают во дворы частных домов и раскладывают в местах выгула. Страдают и уличные псы, и домашние.

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Польша тигры ветеринары зоозащитники

Источник: Сегодня

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