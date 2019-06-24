Двойная авиакатастрофа в Германии: рухнули два военных самолета

Перед крушением, по предварительной информации, самолеты столкнулись

Истребитель Eurofighter. Фото: AFP

Спустя полгода после авиакататастрофы, в результате которой в Германии разбились два человека, на севере ФРГ потерпели крушение два самолета Eurofighter.

Ссылаясь на данные МВД, немецкое издание Kleine Zeitung сообщает, что предположительной причиной авиакатастрофы стало столкновение истребителей во время полета над лесом.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) 24 июня 2019 г.

В результате этого принадлежащие Военно-воздушным силам Бундесвера самолеты рухнули на расстоянии порядка 10 километров друг от друга. Из-за падения произошло возгорание топлива – с огнем борются спасатели.

По предварительной информации в результате случившегося жертв не было – пилоты успели катапультироваться, однако деталей об их состоянии пока что не поступало.

Оба самолета принадлежали 73-ей эскадрилье ВВС "Штейнхофф", дислоцированной на авиабазе в городе Лаге.

Напомним, в марте в Германии разбилась одна из самых богатых россиянок – 55 -летняя Наталия Филева погибла в авиакатастрофе, которая случилась при посадке бизнес-самолет Epic-LT в аэропорту города Ерцгаузен. Кроме Наталии, погибли ее отец и пилот.

Мы также писали, что прошлой осенью возле аэродрома в немецким городе Кюкховени столкнулись два сверхлегких самолета, из-за чего один пилот погиб на месте, а второй попал в больницу с тяжелыми травмами.

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