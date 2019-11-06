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Двойница Меган Маркл рассказала о своих заработках

6 ноября, 03:06

Женщина из Манчестера за крупные гонорары выдает себя за герцогиню

В Британии 36-летняя двойница герцогини Сассекской Меган Маркл рассказала о том, сколько она зарабатывает, играя знаменитую женщину.

Как оказалось, Сара Мланга из Манчестера, как две капли воды похожая на герцогиню, играет ее в рекламе и на различных мероприятиях. За несколько часов такой работы она получает гонорар, эквивалентный 13 тысячам гривен.

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При этом женщина призналась, что ее заработков не хватает для того, чтобы повторить гардероб Меган, а потому она вынуждена искать похожие вещи более демократичных брендов.

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Стоит напомнить, что недавно Меган Маркл готовилась к появлению на обложке популярного глянцевого журнала, приуроченного к 310-летию британской версии Tatler. В связи с этим редакция приняла решение, что украсить обложку должна именно герцогиня Сассекская, которая сегодня является одной из самых обсуждаемых персон в мире.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: супруга принца Гарри снова нарушила королевский протокол.

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Двойник британка Меган Маркл

Источник: Сегодня

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