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Двум украинцам грозит 12 лет тюрьмы в Польше

20 февраля, 12:59

Граждане Украины и поляк ограбили прохожего и не смогли поделить добычу

В Польше, где ранее украинца арестовали за попытку отобрать у прохожего смартфон, двум другим гражданам Украины также грозит длительный тюремный срок.

В пресс-службе польской полиции заявили, бездомных украинцев 38 и 45 лет доставили в полицию из-за ограбления мужчины во Вроцлаве – они и поляк отобрали силой у прохожего ноутбук стоимостью около 2 тыс. злотых (12,3 тыс. грн).

Грабители принесли добычу в приют, в котором они жили, но не смогли ее поделить. Из-за вспыхнувшей ссоры сотрудница приюта отобрала у них ноутбук и вызвала полицейских.

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После непродолжительной беседы злоумышленники сознались в том, что разжились компьютером нечестным путем, а поляк, которого они ограбили, их опознал.

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"Полиция проверит участие и роль каждого из них в произошедшем. Кража с применением насилия наказывается лишением свободы на срок до 12 лет", – отметили в полиции.

Как мы уже писали, Вроцлав является одним из самых популярных городов среди украинских мигрантов. Их там уже около ста тысяч.

Кроме того, ранее в цикле материалов "Польская рулетка" новости "Сегодня" сообщали о работе украинцев на стройках в Польше и о том, почему им часто не выплачивают зарплату за тяжелый, изнурительный труд.

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Польша ограбление украинцы за границей Вроцлав украинцы в Польше

Источник: Сегодня

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