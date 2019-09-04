Джонсон хочет провести выборы в ответ на демарш депутатов против Brexit

/ Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о решимости провести досрочные выборы, если депутаты 4 сентября проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе страны из состава ЕС. Об этом он заявил в Палате общин после голосования, по итогам которого парламентарии наделили себя правом рассмотреть такой законопроект.

"Лидер оппозиции глава лейбористов Джереми Корбин молил о выборах на протяжении последних двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют в среду за то, чтобы остановить переговоры с ЕС и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему. Я подтверждаю, что сегодня мы внесем в парламент предложение, дающее возможность проведения досрочных выборов", — сказал он.

Во вторник вечером правительство Джонсона потерпело свое первое поражение в Палате общин британского парламента. Лояльным главе кабмина членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством в 27 голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект, открывающий возможность для того, чтобы перенести дату выхода королевства из ЕС на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем.

Реклама

В ходе вечернего голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, 328 депутатов проголосовали за то, чтобы передать Палате общин контроль за повесткой дня парламента на среду, 4 сентября. Против выступил 301 парламентарий. Оппозиция намерена воспользоваться полученным правом, чтобы в среду обсудить и поставить на голосование законопроект, призванный лишить Джонсона возможности осуществить Brexit без сделки, если он не заключит с Брюсселем новое соглашение об условиях "развода".

Как сообщалось, парламент Великобритании во вторник будет голосовать за первый этап своего плана, направленного на то, чтобы заблокировать возможность премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.

Если депутаты примут решение, Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы 14 октября.

Напомним, Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент.

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама