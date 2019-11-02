Джонсон исключит жесткий Brexit в предвыборном манифесте тори

В документе не будет лозунга "во что бы то ни стало" о Brexit

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует полностью исключить возможность Brexit без сделки с ЕС в предвыборном манифесте Консервативной партии. Об этом сообщила газета The Times.

Согласно полученной информации, в документе не будет упоминаться лозунг об осуществлении Brexit "во что бы то ни стало", с которым Джонсон в июле шел на выборы главы партии и употреблял вплоть до середины октября. На выборах будет названо "немедленное осуществление Brexit" на условиях достигнутой 17 октября сделки между королевством и ЕС. Британская оппозиция неоднократно опасалась по поводу того, что Джонсон и часть евроскептиков в правящей Консервативной партии могут настоять на жестком Brexit, если соглашение с ЕС так и не будет утверждено британским парламентом.

Как отмечает издание, таким консерваторы рассчитывают "успокоить" часть электората, которую пугает возможность Brexit без сделки, а также переманить на свою сторону не заинтересованных в повторном референдуме о Brexit сторонников оппозиции.

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Новый манифест консерваторов, который представят в середине ноября, будет содержать обещания правительства сократить налоги, увеличить бюджетные траты на различные социальные программы, а также сосредоточиться на борьбе с преступностью.

Напомним, ранее в Палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit , но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию за три дня.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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