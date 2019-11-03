Джонсон извинился за новую отсрочку Brexit

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Simon Dawson

Премьер Великобритания Борис Джонсон извинился перед членами Консервативной партии, которые голосовали за его премьерство, за то, что не сумел вывести страну из Европейского союза 31 октября Brexit. Об этом он заявил в эфире Sky News.

"Конечно, конечно. Это вопрос ... это вопрос глубокого сожаления. Но то, что нам нужно сделать сейчас, – это идти вперед и делать это, и разница между этим правительством и любым другим заключается в том, что только это правительство предлагает соглашение, которое уже готово и имеет способ ее реализации немедленно в середине декабря, если нам повезет получить большинство (на внеочередных выборах)", – сказал он, отвечая на вопрос журналистки о необходимости извиниться перед консерваторами.

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Ранее Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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