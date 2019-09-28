Джонсон может покинуть должность на следующей недели

Голосование о недоверии правительству будет успешным, если все оппозиционные партии британского парламента его поддержат

/ Фото: AFP

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон может уйти с должности на следующей неделе.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на CNN.

"Оппозиционные депутаты пытаются объединить усилия, чтобы уволить его с должности с целью обеспечения очередной отсрочки Brexit", – говорится в сообщении.

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Депутат от Шотландской национальной партии (SNP) Стюарт Хоси заявил BBC в субботу: существует реальная вероятность, что на следующей неделе может состояться голосование о недоверии председателю правительства. Если Джонсон проигрывает это голосование, он может быть заменен на посту премьер-министра лидером партии Лейбористов Джереми Корбином на короткий промежуток времени.

СМИ отмечают, что голосование о недоверии правительству будет успешным, если все оппозиционные партии британского парламента его поддержат.

Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной ассамблее ООН, и возвращается в Лондон после того, как Верховный суд признал незаконность его решения о приостановке деятельности парламента

25 сентября парламент Великобритании возобновил заседания.

При этом Джонсон заявил, что вопреки всему намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября.

Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время британский премьер неоднократно заявлял, что выведет страну из ЕС даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. Однако в парламенте не поддерживают такую позицию главы правительства.

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