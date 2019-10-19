Джонсон надеется на поддержку нового соглашения по Brexit со стороны Палаты общин

Предыдущее заседание Палаты общин проходило в субботу в 1982 году

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу, 19 октября, в Палате общин, выразил надежду на то, что депутаты поддержат новую сделку по Brexit.

"Я понимаю, что значит для людей – жертвовать выходными. И я надеюсь, что на встрече для глубоко осмысленного голосования, мы сможем провести результативное голосование", – сказал он.

При этом он поздравил с днем рождения одного из депутатов, который из-за этого голосования отложил празднование.

Британская пресса отмечает, что предыдущее заседание Палаты общин проходило в субботу в 1982 году.

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Ранее сообщалось, что голосование Палаты общин по проекту соглашения о Brexit, достигнутого между Лондоном и Брюсселем, не состоится 19 октября, если депутаты одобрят поправку об отсрочке выхода королевства из ЕС.

В ходе экстренного субботнего заседания депутаты Палаты общин должны будут провести дебаты по предлагаемому Джонсоном проекту соглашения с Брюсселем, который был утвержден на саммите ЕС, но требует одобрения британского парламента.

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Тем временем стало известно, что депутаты Палаты общин британского парламента проголосуют поправку, предполагающую, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если позднее законодатели утвердят проект соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях "развода". О том, что соответствующая поправка была отобрана для голосования, заявил в ходе транслирующегося в прямом эфире заседания палаты ее спикер Джон Беркоу.

"Я отобрал для голосования поправку, внесенную сэром Оливером Летвином", – сказал Беркоу.

Поправка бывшего депутата-консерватора к предложению правительства утвердить сделку с Брюсселем предполагает, что Brexit должен быть отсрочен на три месяца при любом исходе голосования по сделке. Летвин и его сторонники опасаются неожиданностей, которые могут привести к тому, что Великобритания покинет ЕС без сделки, не успев принять все необходимые для осуществления "развода" законы до 31 октября.

Напомним, что британские оппозиционеры-лейбористы не поддержат сделку – их лидер Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.

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