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Джонсон нашел способ, как обойти закон об отсрочке Brexit

9 сентября, 09:23

Британское правительство может попросить Брюссель не переносить сроки Brexit

Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: AFP

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассматривает несколько планов, которые должны позволить ему законным путем обойти действие закона об отсрочке Brexit. Об этом сообщила газета Daily Telegraph, ссылающаяся на источники в британском правительстве.

На минувшей неделе британский парламент принял закон, который обязывает правительство просить у ЕС о новом переносе даты Brexit в случае, если до 19 октября Лондон и Брюссель так и не договорятся об условиях "развода". Однако, по словам собеседников издания, Джонсон, настаивающий на том, что королевство должно покинуть ЕС не позднее 31 октября, намерен убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку. Вместе с официальным запросом правительство может направить в Брюссель письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства, и напрямую указать, что не хочет переносить дату выхода из Евросоюза с 31 октября на 31 января.

"Мы намерены воспрепятствовать любой отсрочке. Пораженческий закон будет иметь значение только в том случае, если нам будет предложена отсрочка, однако, когда наш план станет понятен, то весьма вероятно, что такого предложения не последует", – заявил источник газеты, по словам которого у кабмина есть в запасе и план на случай, если Брюссель согласится на перенос Brexit.

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Угроза того, что правительство обойдет закон, позволивший парламенту перехватить контроль над процессом выхода страны из ЕС и призванный исключить возможность "жесткого" Brexit, может вынудить оппозицию поддержать предложение правительства о проведении досрочных выборов в Палату общин. Голосование по этому вопросу должно состояться в понедельник и, по словам собеседника Daily Telegraph, ссылающаяся на источники в британском правительстве, оно станет последней для оппозиции возможностью бросить правительству вызов до того, как работа парламента будет приостановлена до середины октября.

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Напомним, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

Также ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом призвал Лондон как можно скорее представить предложения по упорядоченному Brexit.

Кроме того, мы писали, что, согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit, глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

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Евросоюз джонсон Brexit

Источник: ТАСС

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