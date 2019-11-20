Джонсон одержал победу на теледебатах в Великобритании

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Simon Dawson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе теледебатов с лидером оппозиции, лейбористом Джереми Корбиным одержал победу с незначительным отрывом, свидетельствуют данные опроса YouGov.

1646 зрителей проголосовали сразу после дебатов. По мнению 51% респондентов, Джонсон выступил лучше Корбина, набравшего 49% поддержки.

Отмечается, что, по мнению 63% зрителей, Джонсон лучше справился с темой Brexit. При этом 54% посчитали, что Корбин отлично справился с темой здравоохранения.

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Лидер Лейбористской партии также превзошел Джонсона по "доверительному отношению к обычным людям" (59% против 25%). Кроме того, 45% назвали лидера оппозиции "заслуживающим доверия", премьер-министра – 40%.

В то же время 54% сочли, что Джонсону в большей степени присущи качества премьер-министра, и назвали его вызывающим симпатию.

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Более половины (58%) зрителей остались разочарованы теледебатами, так как выступающие не дали ответы на ключевые вопросы, свидетельствуют данные опроса.

Ранее Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

Все подробности в спецтеме Brexit

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