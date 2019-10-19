Джонсон озвучил дату Brexit

Ангела Меркель и Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Выход Великобритании из Евросоюза в рамках соглашения, достигнутого Брюсселем и Лондоном, будет осуществлен 31 октября даже в случае отказа британского парламента поддержать новую сделку. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Да. Я считаю, мы должны покинуть Европейский союз 31 октября. Мы покинем Евросоюз 31 октября", — сказал он, отвечая на вопрос, выйдет ли Великобритания из ЕС в запланированные сроки при любом исходе голосования.

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При этом Джонсон выразил надежду на то, что члены британского парламента объединятся и примут решение в пользу соглашения по Brexit. "Я предлагаю всем представить, как это может быть завтра вечером, если бы мы уладили этот вопрос и отнеслись бы с уважением к волеизъявлению людей. Потому что тогда у нас будет шанс двигаться вперед и начать чрезвычайно благоприятную и захватывающую работу по установлению новых партнерских отношений с нашими европейскими друзьями, по разработке соглашения о свободной торговле не только с ЕС, что, безусловно, важно, но и с другими странами мира", — отметил он.

Премьер подчеркнул, что работа над соглашением по выходу Великобритании из ЕС была очень утомительной. "Это будет четвертый раз, когда мы попытаемся получить одобрение Палаты общин на то, что было решено при плебисците в 2016 году. Это будет второе соглашение, которое мы разработали с ЕС", — напомнил Джонсон. "Желание осуществить Brexit сильное не только в этой стране в Великобритании, не только в нашем парламенте, но и во всем мире", — добавил он.

Напомним, что британские оппозиционеры-лейбористы не поддержат сделку – их лидер Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.

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