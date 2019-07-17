Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Джонсон планирует объявить досрочные выборы в Британии после Brexit

17 июля, 12:34

Джонсон заявил, что страна наверняка выйдет из ЕС без соглашения к 31 октября

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

Один из главных кандидатов в премьеры Великобритании Борис Джонсон хотел бы провести досрочные всеобщие выборы, пока во главе соперников консерваторов – Лейбористской партии стоит Джереми Корбин. Об этом сообщает The Times.

Борис Джонсон ранее дал понять, что проведение выборов до выхода Британии из ЕС было бы "абсолютной глупостью".

Однако высокопоставленные члены его команды заявили, что планируют выборы до лета следующего года.

Отмечается, что Джонсон мог бы объявить о досрочных выборах после реализации Brexit.

Один из влиятельных членов команды Джонсона сказал Times: "Есть желание сделать это, пока Корбин занимает свой пост (лидера лейбористов – Ред.). Лейбористы совершенно разделены – Brexit убивает их. Лейбористы не в состоянии бороться на всеобщих выборах".

Ранее Борис Джонсон заявил, что страна наверняка выйдет из ЕС без соглашения к 31 октября.

Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.


На данный момент в гонке за лидерство в партии тори участвуют лишь два претендента – действующий глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, джонсон

Вы сейчас просматриваете новость " Джонсон планирует объявить досрочные выборы в Британии после Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МИД Британии сделали заявление о будущей судьбе Ассанжа

Вчера, 11:03

Основатель WikiLeaks не будет выдан ни одной стране, где применяется смертная казнь

Перед отставкой Тереза Мэй сплясала под ABBA: видео взорвало сеть

15 июля, 13:47

Из-за ее неуклюжих танцев пользователи сравнили британского премьера с "куклой на шарнирах"

Facebook меняет алгоритм показа комментариев

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске

Наталья Водянова показала стройные ноги

Эффектная девушка молодого защитника киевлян

Простой способ удалить царапины

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

MARUV позировала на камеру в купальнике
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь