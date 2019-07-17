Джонсон планирует объявить досрочные выборы в Британии после Brexit

Джонсон заявил, что страна наверняка выйдет из ЕС без соглашения к 31 октября

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

Один из главных кандидатов в премьеры Великобритании Борис Джонсон хотел бы провести досрочные всеобщие выборы, пока во главе соперников консерваторов – Лейбористской партии стоит Джереми Корбин. Об этом сообщает The Times.

Борис Джонсон ранее дал понять, что проведение выборов до выхода Британии из ЕС было бы "абсолютной глупостью".

Однако высокопоставленные члены его команды заявили, что планируют выборы до лета следующего года.

Отмечается, что Джонсон мог бы объявить о досрочных выборах после реализации Brexit.

Один из влиятельных членов команды Джонсона сказал Times: "Есть желание сделать это, пока Корбин занимает свой пост (лидера лейбористов – Ред.). Лейбористы совершенно разделены – Brexit убивает их. Лейбористы не в состоянии бороться на всеобщих выборах".

Ранее Борис Джонсон заявил, что страна наверняка выйдет из ЕС без соглашения к 31 октября.

Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.

На данный момент в гонке за лидерство в партии тори участвуют лишь два претендента – действующий глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.

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